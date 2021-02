Nokia traz para Portugal centro de serviços que terá 300 trabalhadores

A Nokia vai instalar em Portugal mais um centro. Desta feita o Centro de Serviços Partilhados que irá garantir a contratação de cerca de 300 profissionais, anunciou esta quarta-feira a empresa de telecomunicações. Foi assinado um acordo com o Governo português, "reforçando a presença e investimento da Nokia em Portugal", salienta a companhia finlandesa.



As contratações serão de vários perfis profissionais, como os associados a finanças, gestão de pagamentos e encomendas de cliente, e com competências em Master Data e Análise de Dados.



Este centro representa um investimento de 90 milhões de euros ao longo dos próximos oito anos.



O Centro de Serviços Partilhados, que será instalado na Amadora, vai agregar serviços de suporte ao negócio nas áreas financeira e logística da Nokia, que garante que "terá um papel à escala mundial".

"O Centro de Serviços Partilhados em Portugal vem reforçar outros centros da Nokia já existentes nas áreas de finanças, logística e compras. Queremos criar uma equipa motivada em acelerar a transformação digital da empresa e tornar-nos mais ágeis na resposta aos desafios dos mercados.", diz Rod Lindsay, vice-presidente de Global Business Services da Nokia, citado em comunicado.



(notícia atualizada com investimento)