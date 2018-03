Duas agências de "rating" classificam dívida da Nos em nível de investimento

Para a Nos, a obtenção destas notações de crédito de longo prazo "reforça as condições para diversificar ainda mais as suas fontes de financiamento, estender a maturidade média da sua dívida e continuar a diminuir o seu já reduzido custo médio da dívida". Citado nesse mesmo comunicado, o presidente da empresa, Miguel Almeida, refere que estas classificações confirmam a "confiança da comunidade financeira na empresa, na sua estratégia e no seu sucesso futuro".

A Nos terminou o ano de 2017 com uma dívida líquida de 1.085 milhões de euros. O custo médio estava nos 1,9% no quarto trimestre, menos que os 2,1% um ano antes. No total do ano, o custo médio da dívida ficou nos 2%.



A maturidade média no final de 2017 era de três anos. A Nos tem afirmado ter uma estrutura de capital conservadora, com a dívida a representar 1,9 vezes o EBITDA.



A Standard & Poor's explicou a notação pela liderança na televisão por subscrição e vice-liderança na banda larga fixa e serviços móveis, assim como pelo investimento nas redes e a força da marca, "que resultaram num forte crescimento orgânico", diz a Nos, atribuindo a explicação à agência de "rating", acrescentando que a empresa "tem um balanço sólido, uma política financeira conservadora, e uma geração de free cash flow robusta".

A Fitch, por seu lado, explica a notação pela "forte posição de mercado" da Nos, que tem "desenvolvido estratégias comerciais e de rede, bem como políticas financeiras, consistentes com o rating de BBB", além de dizer que "o cash flow sólido e a política consistente de remuneração accionista suportam as métricas financeiras alinhadas com o rating de BBB".