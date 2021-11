E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A NOS foi condenada pelo Tribunal da Relação de Lisboa a indemnizar a um cliente em três mil euros por falhas nos serviços de telefone fixo e de televisão, num caso que remonta a 2017, revela esta segunda-feira o Jornal de Notícias (JN).





Segundo o JN, que cita o acórdão datado do mês passado, o cliente, um homem de 80 anos, de Cascais, esteve três semanas sem acesso a dois números de telefone fixo e 52 dias com suspensões totais ou parciais no acesso a canais de televisão, tendo ainda recebido "faturas confusas e em que se reclamavam montantes indevidos".





O valor da indemnização corresponde a danos não patrimoniais, com os desembargadores a sinalizarem que o homem "andou stressado, aborrecido, cansado e desgastado", depois de ter reclamado e feito pelo menos dez deslocações às lojas da operadora de telecomunicações "durante mais de um ano".