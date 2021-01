Portugueses podem poupar até 346 euros em 2021 em TV, Net e telemóvel

Muito populares em Portugal, os pacotes de telecomunicações que incluem internet fixa, televisão e telefone fixo ("triple Play") e internet fixa, televisão, telefone fixo e telemóvel ("quadruple Play), que são disponibilizados pelas quatro principais operadoras portuguesas (Nos, Meo, Vodafone e Nowo), têm ofertas muito similares, "mas com grande variação dos preços consoante a operadora de telecomunicações", observa o comparador de tarifários Payper.

"Os pacotes-base ‘triple play’ disponibilizados ao longo de 2020 são bastante semelhantes, incluindo em geral internet fixa com larguras de banda a partir de 30 Mbps e 100 a 120 canais de televisão", revela o estudo daquela aplicação independente especializada na comparação de tarifários.

Segundo este estudo, a semelhança entre os pacotes "triple Play", de alguns dos operadores, "refletiu-se em mensalidades praticamente idênticas ao longo de 2020, a partir dos 31 euros por mês com um período de fidelização de 24 meses", sendo que, "quando este serviço inclui pelo menos um telemóvel (‘quadruple play’), custou geralmente mais de 51,99 euros por mês".

Ainda que os valores indicados variem consoante o número de canais, rapidez da Internet e GBs alocados ao serviço móvel, o Payper alerta que, "se um consumidor estiver a pagar mensalmente acima destes montantes, possui provavelmente um contrato já antigo e deve-se informar das ofertas atuais dos diversos operadores para selecionar a melhor opção".

Ora, segundo o mesmo estudo do Payper, por serviços idênticos de internet fixa, televisão e telefone fixo ("triple Play") ou de internet fixa, televisão, telefone fixo e telemóvel ("quadruple Play"), "analisando o mercado em Janeiro de 2021, pelos menos para 500 mil agregados familiares, existem ofertas com mensalidades a partir de 18,75 euros/mês e 22,5 euros/mês, respetivamente (mensalidade média cobrada durante 24 meses de contrato), possibilitando poupanças anuais de 146 e de 346 euros face às mensalidades médias cobradas em 2020", concluiu o comparador de tarifários.

"A dificuldade na escolha dos serviços mais adequados e económicos prende-se, na maioria dos casos, com a diversidade de oferta e com a complexidade deliberada das campanhas promovidas pelos operadores: com mensalidades variáveis ao longo do contrato, descontos promocionais apelativos, taxas adicionais, custos de instalação indexados à fidelização...", explica Pedro Branco, analista de dados do Payper, o gestor de faturas online de eletricidade, gás e telecomunicações.

No caso, esta aplicação garante que disponibiliza "uma lista simples de todas as ofertas no mercado, com indicação da mensalidade média considerando todo o período de fidelização exigido".

Contas feitas, o Payper chegou a este resultado: "A poupança dos portugueses em telecomunicações em 2021 pode ascender a 176 milhões de euros caso revejam os seus serviços de telecomunicações e selecionem as ofertas similares mais económicas que o mercado atualmente disponibiliza."