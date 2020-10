Nos e Vodafone unem-se para expandir redes móveis a todo o país

A Nos e a Vodafone assinaram um acordo de partilha de infraestruturas de rede móvel, a nível nacional, que incide sobre ativos atuais e futuros. Trata-se de uma parceria inédita no mercado português, e que abre a porta também a eventuais parcerias no 5G e à concretização de acordos semelhantes com outros operadores. Até agora, as parcerias que tinham sido firmadas assentavam numa perspetiva de coinvestimento em redes futuras e nã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...