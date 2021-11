Nos espera ter oferta comercial de 5G "até ao final do ano”

Encerrado o capítulo do leilão para as faixas da quinta geração de redes móveis (5G), a Nos espera ter a oferta comercial "até ao final do ano". Pelo menos é este o cenário que antecipa Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo da Nos, em declarações feitas à margem da apresentação da primeira fábrica 5G do país, nas instalações da Sumol+Compal em Almeirim.



"Diria que no dia seguinte à atribuição da frequência", indica o responsável da Nos, quando questionado sobre quando a oferta comercial de 5G chegará aos consumidores. E, segundo este administrador executivo, assim que a oferta comercial esteja disponível, a ambição passa por ter 5G "em todas as capitais de distrito".



Mas há obrigações a cumprir associadas a este leilão do 5G, de onde a Nos saiu vencedora, tendo feito o maior investimento entre os três principais operadores. A empresa liderada por Miguel Almeida ficou com 15 dos 58 lotes que foram a licitação, num investimento total de 165 milhões de euros.

As obrigações do leilão determinam que os adquirentes que sejam titulares de direitos de utilização em faixas destinadas a comunicações eletrónicas ficam obrigados a uma cobertura de 95% da população total do país e a uma cobertura de 90% da população de cada uma das freguesias consideradas de baixa densidade, de cada uma das freguesias das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e de cada uma das freguesias que integram municípios com freguesias de baixa densidade.



Sobre este tema, com um prazo a cumprir que está a apenas quatro anos de distância, Manuel Ramalho Eanes reforça que a "Nos não esperou pelo fim do leilão" para iniciar os trabalhos nesse âmbito.



Mais uma vez, nas declarações à imprensa, o administrador da Nos mencionou que a operadora "tem como objetivo liderar no 5G em Portugal", frisando que a capacidade de espectro garantida no leilão auxilia na caminhada para esse objetivo.