Nos, Meo e Vodafone com "falhas pontuais" devido a mau tempo

oteção Civil colocou em alerta laranja todos os distritos de Portugal Continental, à exceção de Bragança, devido ao mau tempo, e apelou à população que reduza ao máximo as deslocações.

As condições meteorológicas geraram alguns constrangimentos no acesso aos serviços das operadoras de telecomunicações, com a Nos, a Meo e a Vodafone a assumirem "falhas pontuais". Isto num dia em que a Pr

"Apesar das condições atmosféricas muito adversas que se estão a sentir e se fizeram sentir nas últimas horas, neste momento não se verificam afetações significativas nas infraestruturas e serviços do Meo, registando-se apenas situações residuais e pontuais", respondeu a Altice, dona da Meo, ao Negócios.



Também a Nos disse ter registado, ao final da noite de segunda-feira e início da manhã de terça-feira, "falhas pontuais originadas por falta de energia ou inundações, em algumas das zonas mais afetadas pela precipitação, como Lisboa e Vila Real". Contudo, a operadora liderada por Miguel Almeida garante que "a situação está controlada", sublinhando que "o impacto do mau tempo nos serviços é pouco expressivo".



"As equipas da Nos permanecem em alerta máximo e estão preparadas para atuar face a qualquer situação que possa surgir em virtude das condições meteorológicas adversas", reiterou a operadora.



No caso da Vodafone, os constrangimentos "pontuais" ocorreram sobretudo na zona da grande Lisboa, revelou fonte oficial da empresa liderada por Mário Vaz.





De acordo com o Downdetector, plataforma que fornece aos utilizadores informações em tempo real sobre o estado de vários sites e serviços, houve um aumento do número de problemas reportados com as três operadoras durante esta tarde. No caso da Meo, o pico registou-se às 16h46, com 109 notificações, enquanto no caso da Nos o pico foi pelas 15h27, com 182 notificações, e no da Vodafone às 16h27, com 31.



Entre os problemas mais relatados estão "falha geral", no caso da Nos e Vodafone, e "rede móvel", relativamente à Meo.



No Twitter, foram também partilhadas algumas dificuldades no acesso aos serviços das operadoras, ainda que poucas.





stamos sem internet na margem sul", escreveu um internauta esta terça-feira. @MEOpt Estamos sem internet na margem sul. Qual é o ETA para isto estar resolvido? — TraderHerman (@trader_herman) December 13, 2022

"Todos os serviços da Vodafone em baixo. Apenas dados. Fantástico", disse outro, numa mensagem publicada esta segunda-feira.





"Meo, e