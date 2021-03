Nos propõe manutenção do dividendo de 27,8 cêntimos

A Nos tem a intenção de manter o dividendo a pagar este ano face ao que pagou em 2020 nos 27,8 cêntimos por cada ação, anunciou a empresa no comunicado de divulgação dos resultados anuais.



"O conselho de administração da Nos aprovou uma proposta de dividendo de 0,278 euros por ação, sujeito a aprovação em assembleia-geral, o qual representa uma distribuição de 32% do 'free cash flow gerado' após juros e impostos em 2020". Segundo explicou a empresa esta geração de liquidez deveu-se à venda das torres móveis.





Leia Também Nos lucra 92 milhões em 2020 tendo 14% sido gerado no último trimestre

Assim, face aos lucros de 92 milhões de euros em 2020 o "pay out" atinge os 156%, mas a empresa explica que "a manutenção do dividendo face ao ano anterior deve-se à geração de 'free cash flow' adicional em 2020 com a venda da Nos Towering, permitindo, assim, complementar os resultados com cerca de 10% do proveito desta operação".O que leva a administração a acreditar que com isso "procura manter um equilíbrio estratégico entre a preservação de uma sólida estrutura de capital e a capacidade de enfrentar os desafios de investimento futuro em 5G, com o sentido de compromisso para com toda a sua base acionista".Esta proposta de dividendo coloca o "dividend yield" da Nos em 9,8%.Já em 2020, com referência a 2019, o valor do dividendo tinha sido 27,8 cêntimos, o que, na altura, representou um corte de 21% face ao ano anterior.