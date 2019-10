Nos repõe serviços após "grave incidente"

Os problemas que afetaram a rede da Nos durante perto de cinco horas foram resolvidos, anunciou a operadora em comunicado, assegurando que as "causas que estiveram na origem deste grave incidente serão objeto de uma averiguação".

A rede da Nos teve problemas de âmbito nacional, que tiveram início pouco depois das 10:00 e duraram até perto das 15:00, "nos serviços de voz e dados", sendo que os serviços estão agora "totalmente repostos".

A empresa liderada por Miguel Almeida ativou o plano de contingência e as equipas "trabalharam ininterruptamente com os seus parceiros, para recuperar com a rapidez possível todas as funcionalidades de modo a minimizar o impacto nos seus clientes".

No final do comunicado a Nos "lamenta o transtorno que esta situação possa ter causado aos clientes afetados".