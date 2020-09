Nos vai comprar ações próprias para remunerar trabalhadores  

A Nos anunciou esta segunda-feira, 28 de setembro, que vai avançar com a compra de ações próprias no âmbito do Plano de Remuneração Variável de Curto e Médio Prazo dos trabalhadores da companhia.



A operação foi aprovada pelo conselho de administração da operadora e prevê a compra de até um máximo de 1.100.000 ações, que representam 0,2% do capital da companhia.





Em comunicado à CMVM a Nos revela que a aquisição de ações próprias terá início em 28 de setembro de 2020 e decorrerá, no máximo, até 30 de novembro de 2020. A empresa pode comprar um máximo de 25% do volume diário médio de negociação na Euronext Lisbon e até um diferencial de preço máximo de mais ou menos 15% do preço mais baixo registado nas 3 sessões de mercado regulamentado imediatamente anteriores.





"O calendário e ritmo da Aquisição de Ações Próprias estará dependente de fatores de mercado e evitará perturbar o regular funcionamento do mesmo", refere a Nos, acrescentando que "as ações não serão adquiridas em períodos considerados sensíveis por natureza, em especial em momentos próximos à divulgação de informação privilegiada e resultados trimestrais ou atualizações do negócio".