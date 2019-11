Novo desdobrável da Motorola chega em janeiro a 1.362 euros

E se, de repente, acordasse em 2004, mas com a nova geração de smartphones no bolso? É o que vai acontecer com o lançamento do novo Motorola Razr: à primeira vista, em formato concha, mostra uma tela de visualização rápida de 2,7 polegadas para aceder a informações básicas como mensagens de texto, emails, chamadas, cartões de pagamento móvel, controlo de música e mesmo uma câmara e o acesso ao assistente do Google.





É quando abre o dispositivo que chega à pérola do futuro. O novo Razr apresenta um visor de 6,7 polegadas e 2142x876 de resolução, onde funciona o Android 9. O armazenamento interno chega aos 128GB, possui RAM de 6GB e chip Qualcomm Snapdragon 710. Há ainda um leitor de impressões digitais – mas nada de reconhecimento facial – e uma câmara de 16MP.