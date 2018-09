Nowo lança serviço para expandir canais a todo o país. Incluindo Eleven Sports

A Nowo lançou um serviço de IPTV que permite o acesso a todos os seus canais em todo o território continental. Incluindo o da Eleven Sports.





Este serviço, à semelhança da Apple TV, por exemplo, funciona através da aquisição de um box, a qual necessita apenas de ligação à internet, independentemente da rede da operadora.





Em comunicado enviado às redacções, a antiga Cabovisão refere que esta box "será particularmente útil para todos os portugueses que viajam dentro do país, pela União Europeia ou que tenham uma segunda habitação e que desejam aceder aos seus conteúdos preferidos como se estivessem em casa".





Apesar da Nowo não fazer nenhuma referência à Eleven Sports, este lançamento acontece precisamente poucas semanas depois de o canal ter ido para o ar. Neste momento, a Eleven Sports está apenas disponível na plataforma da Nowo, operadora que não está presente em todo o território nacional.





A Nowo ficou responsável dela distribuição dos direitos televisivos da Eleven Sports em Portugal. A Champions, a Fórmula 1 e as ligas de futebol alemã, francesa e espanhola são alguns dos conteúdos adquiridos pela Eleven Sports.





O acordo entre a Nowo e a Eleven Sports determina ainda que cabe à antiga Cabovisão negociar a distribuição do canal com as outras operadoras: Meo, Nos e Vodafone. Porém, até ao momento, não é conhecido nenhum acordo.





No mesmo comunicado, Jorge Rodrigues, responsável do pelouro do marketing da Nowo, comenta apenas que "este lançamento permite à Nowo oferecer o seu serviço de TV fora da sua zona de cobertura actual, passando a ser uma opção para cada vez mais portugueses".





O equipamento vai custar 79,99 euros, montante ao qual acresce depois o valor de mensalidade para ter acesso aos canais da operadora.