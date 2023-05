Ofertas da Digi no mercado português só em 2024

Leia Também De Galamba aos operadores, ninguém poupa a Anacom

serviços de telecomunicações modernos e preços acessíveis".





A Digi prevê lançar os primeiros serviços em Portugal em 2024. A informação foi avançada pelo CEO da operadora romena, Serghei Bulgac, durante uma conferência de imprensa sobre os resultados do primeiro trimestre, noticia o Eco A Digi foi uma das operadoras que adquiriu espetro no leilão 5G, que culminou em outubro de 2021. Contudo, ainda não eram conhecidos quais os planos da empresa ou para quando estava prevista a sua entrada no mercado.Sabe-se agora que, além do 5G, a Digi irá também lançar-se na rede fixa, com ofertas de fibra ótica.Questionado sobre a estratégia que está a ser preparada para o território português, revelou que esta passa por "Num debate sobre o estado das comunicações em Portugal, durante o Congresso da APDC, os líderes das principais operadoras - Altice, Nos e Vodafone - já assumiam que a estratégia passaria pelos preços.O CEO da Nos, Miguel Almeida, afirmou mesmo que a nova operadora trará uma "falsa ilusão de benefício" para os consumidores, mas que a médio e longo-prazo o efeito será outro.

"Quem faz uma jogada destas de criação de valor acionista, entra, destrói, faz confusão e depois, para sair, vai ser remunerado por isso", defendeu.