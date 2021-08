Oi diminui prejuízos do semestre

Leia Também Pharol fecha semestre com prejuízo de 1,3 milhões

A Oi registou lucros no segundo trimestre deste ano de 1.139 milhões de reais (cerca de 186 milhões de euros ao câmbio de hoje), o que compara com prejuízos superiores a 3 mil milhões de reais um ano antes. O que permitiu reduzir as perdas no conjunto do semestre, que ficaram nos 1.902 milhões de reais (311 milhões de euros), face aos 9.747 milhões de reais um ano antes. Segundo o comunicado da operadora brasileira , que tem a Pharol como acionista com 5,5%, os lucros do segundo trimestre resultaram de uma melhoria nos resultados financeiros, conseguidos pela valorização do real."A Oi apresentou receitas financeiras líquidas consolidadas de 1.199 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, uma reversão das despesas financeiras de 3.945 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021 e de 3.127 no mesmo trimestre do ano anterior", explicando que "tanto no comparativo trimestral quanto no anual, tal reversão é explicada, principalmente, pela contabilização de receitas de 1.924 milhões de reais no item 'resultado cambial líquido', decorrente da valorização do real frente ao dólar de 12,2% no trimestre versus desvalorização de 9,6% e 8,7% no 1T21 e 2T20, respectivamente". Soma-se ainda a amortização do ajuste a valor justo, que "também foi beneficiada pela valorização do real no segundo trimestre de 2021".Com isto a Oi registou lucros trimestrais.Na vertente operacional, a receita semestral caiu 4,8% para os 9,3 mil milhões de reais (cerca de 1,5 mil milhões de euros), tendo no trimestre caído 3,4%.O EBITDA corrente caiu mais de 16% no semestre, para 2.891 milhões de reais.