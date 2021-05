Oi reduz prejuízos para perto de metade

A Oi, operadora brasileira onde a Pharol tem cerca de 5,5%, reduziu os seus prejuízos para 3,504 mil milhões de reais (cerca de 550 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, face aos 6,28 mil milhões de reais (988 milhões de euros ao câmbio atual) registados em igual período do ano passado, anunciou esta quinta-feira, 13 de maio.Antes de impostos e resultados financeiros, a empresa já registou um resultado operacional positivo no primeiro trimestre de 489 milhões de reais, mais que os 188 milhões um ano antes e que os 96 milhões reais de resultado operacional negativo no quarto trimestre de 2020.A operadora explica o disparo dos custos financeiros para 3.945 milhões de reais no trimestre (que compara com os 1.574 milhões no quarto trimestre de 2020), com o impacto negativo da depreciação cambial. O real desvalorizou 9,6% face ao dólar no primeiro trimestre deste ano, o que compara com uma valorização de 7,9% um ano antes.Também os juros aumentaram devido à dívida em moeda estrangeira.Na vertente operacional, a Oi registou receitas de 4.453 milhões de reais (700 milhões de euros), menos 6,2% que há um ano. No Brasil, as receitas ficaram nos 4.395 milhões de reais, menos 6,5% que há um ano, e em África e Timor Leste totalizaram 59 milhões de reais, mais 20% que há um ano.O EBITDA no primeiro trimestre totalizou 2.370 milhões de reais (cerca de 370 milhões de euros), mais 42% que há um ano, influenciado por items extraordinários. O EBITDA recorrente caiu 23,6%.