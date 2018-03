Reuters

Quando em 2010 a PT e a Oi assinaram a parceria estratégica, que incluiu a troca de participações que passados três anos evoluiu para um projecto de fusão (entretanto abortado), a empresa portuguesa acenou com a importância de ser sua a presidência do comité de engenharia e redes. E para essa presidência escolheria Zeinal Bava, então líder da PT e que mais tarde assumiria a presidência da Oi.Nesse comunicado de 2010 a PT salientava que teria como direito "a participação nos diversos comités formados ou que venham a ser formados nas controladas relevantes da TmarPart (comité de finanças, comité de recursos humanos e comité de riscos e contingências, entre outros), tendo ficado acordado que será constituído um comité de engenharia e redes, tecnologia e inovação e oferta de serviços, o qual será presidido pelo representante da Portugal Telecom".Agora, oito anos depois, a Oi procede à extinção dos referidos comités. Em comunicado, a operadora brasileira comunica mudanças na sua organização, dizendo que "foram extintos os comités de Governança Corporativa e Finanças; de Engenharia, Tecnologia e Redes; e de Riscos e Contingências", .O comité de engenharia, tecnologia e redes foi inicialmente presidido por Zeinal Bava, e actualmente, segundo o site da Oi, tinha como membros Hélio Costa e Pedro Morais Leitão, ainda que o primeiro já tenha saído da administração.Já o da governança corporativa tinha três elementos portugueses, segundo o mesmo site da Oi: André Navarro, João Vicente Ribeiro e Pedro Morais Leitão.E o de riscos e contingências tinha André Navarro, João Vicente e Ribeiro e Luís Palha da Silva.Além da extinção destes três comités, a Oi comunicou a manutenção da do Comité de Gente, Nomeações e Remuneração que também tem Luís Palha da Silva.E criou dois novos comités: para Acompanhamento da Implementação do Plano de Recuperação Judicial e o de Auditoria, Riscos e Controles. Além disso, foi contrato um assessor estratégico ligado ao conselho de administração, cujo nome não foi revelado.E mudou, ainda, algumas direcções. Com a criação da directoria executiva de operações "com responsabilidade pelas áreas de operações de redes, tecnologia de redes e sistemas, digital e novos negócios", que será liderada por José Claudio Moreira Gonçalves, escolhido, diz o comunicado, pelo próprio presidente da Oi, Eurico Teles. José Gonçalves entrou na Oi em Março de 2000.Foi também criada a direcção executiva comercial, "com responsabilidade pelas áreas de varejo [retalho] e empresarial, corporativo e relacionamento com clientes". Bernardo Kos Winik vai ser o director desta área, tendo entrado na Oi em 2014.A Oi diz, no comunicado, que "este movimento objectiva aprimorar a eficiência organizacional e está em consonância com as prioridades estratégicas do negócio".