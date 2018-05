Apesar de ter adiado a divulgação da informação financeira, a Oi antecipa, no entanto, que nos primeiros três meses deste ano teve um EBITDA de 1,56 mil milhões de reais (cerca de 360 milhões de euros ao câmbio actual), o que compara com os 1,72 mil milhões de reais do primeiro trimestre de 2017, altura em que a empresa informou que o EBITDA recorrente foi de 1,69 mil milhões de reais.



A Oi informa, ainda, que os meios em caixa atingem os 6,22 mil milhões de reais, quando há um ano tinha 7,7 mil milhões de reais.



A empresa salienta que estas informações ainda não foram revistas pelos auditores independentes.



Os resultados finais vão ser conhecidos a 28 de Maio. O adiamento é justificado pela empresa como tendo por base a "reavaliação conjunta da companhia e dos auditores independentes em relação ao momento adequado para o reconhecimento contábil da reestruturação da dívida, novada nos termos do plano de recuperação judicial". Assim, "a divulgação das informações financeiras trimestrais da companhia e do relatório de revisão dos auditores independentes relativos ao primeiro trimestre de 2018 será adiada do dia 15 de Maio de 2018 para o dia 28 de Maio de 2018", conclui a Oi.











A Oi voltou a ter um valor positivo no seu património líquido, anunciou a empresa, no comunicado em que informa o adiamento da divulgação dos resultados trimestre para 28 de Maio. A Oi devia divulgar resultados do primeiro trimestre esta terça-feira, 15 de Maio."A companhia esclarece que, conforme havia antecipado no facto relevante de 28 de Março de 2018, o património líquido em 31 de Março de 2018 voltou a ser positivo", informa no comunicado divulgado.A 31 de Dezembro de 2017, o património líquido era de 13,512 mil milhões de reais negativo, tendo passado a positivos depois da reestruturação da dívida aprovada em assembleia de credores. O património líquido ajustado, com base nos dados de 31 de Dezembro, seria de 28 mil milhões de reais positivos.