O plano compreende ainda um desinvestimento em ativos não core que poderá resultar num encaixe entre 6,5 mil milhões e 7,5 mil milhões de reais (1.500 a 1.800 milhões de euros), nomeadamente em torres, data center, Unitel, imóveis. Segundo diz no plano divulgado, "a melhoria no EBITDA potencialmente virá dos investimentos em fibra, estratégia em móvel, crescimento no negócio grossista e redução de custos", dizendo haver "espaço para melhoria adicional através de transformação estrutural".O plano compreende ainda um desinvestimento em ativos não core que poderá resultar num encaixe entre 6,5 mil milhões e 7,5 mil milhões de reais (1.500 a 1.800 milhões de euros), nomeadamente em torres, data center, Unitel, imóveis.

A Oi, assumindo no plano estratégico que se quer "tornar líder em fibra", quer que esta infraestrutura contribua com cerca de 80% para o seu valor empresarial no futuro. As receitas tenderão a estabilizar, mas a empresa brasileira vê um crescimento superior a 2% até 2024, com "o fortalecimento dos esforços comerciais em móvel e fibra".No que respeita à rentabilidade, a Oi aponta para um crescimento médio anualizado do EBITDA recorrente entre 15% e 20% de 2019 a 2021, chegando em 2019 a um intervalo entre 4,5 mil milhões de reais e 5 mil milhões de reais (1.000 e 1.200 milhões de euros, respetivamente, ao câmbio atual).