Pandemia leva a queda das receitas da Vodafone Portugal para 278 milhões até setembro

De julho a setembro, o segundo trimestre do ano fiscal 2020-2021 da Vodafone Portugal, as receitas totais da empresa registaram uma ligeira queda de 0,8% para 278 milhões de euros. Analisando só os proveitos dos serviços, excluindo venda de equipamentos, a operadora liderada por Mário Vaz atingiu 255 milhões de euros, um ligeiro crescimento de 0,3%.





Em comunicado, a subsidiária portuguesa da Vodafone admite que a "a atividade foi negativamente impactada pela pandemia". "Os resultados hoje divulgados mostram uma desaceleração do principal indicador de negócio, a qual reflete sobretudo os efeitos da quebra da atividade turística nas receitas do segmento móvel", através da modalidade do roaming. Pelo contrário, sublinha que o negócio fixo continua, apesar do contexto adverso, "a crescer a um ritmo constante".





De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela Vodafone Portugal, no final de Setembro a base de clientes de banda larga fixou-se em 777 mil, o que representa um aumento de 9,3% face ao mesmo período do ano passado. Já os clientes de televisão fixa ascenderam a 713 mil, uma subida de 10,4%.





No segmento móvel, a tendência foi de queda, com o número total de clientes a descer 5% para 4,612 milhões.





No que toca à expansão da rede de fibra ótica, a subsidiaria do grupo britânico revela que no final de setembro a rede da Vodafone chegava a 3,6 milhões de lares e empresas, um crescimento de 9,7% face ao ano anterior.





"A Vodafone Portugal apresenta os seus resultados numa conjuntura sem paralelo na História de Portugal, a qual afeta todos os setores de atividade e, inevitavelmente, as comunicações eletrónicas", destaca Mário Vaz no mesmo comunicado.





"Num contexto de enorme imprevisibilidade, resultante das constantes mudanças socioeconómicas, a Vodafone Portugal tem vindo a desenvolver esforços suplementares para adaptar e flexibilizar o seu plano de negócio, garantindo a capacidade e a resiliência dos seus serviços de forma a responder às necessidades e dificuldades das famílias e das empresas portuguesas.", acrescenta.