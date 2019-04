Pharol detém 5,51% da brasileira Oi

Com a homologação do acordo entre a Pharol e a Oi, a empresa portuguesa passou a deter 5,51% na operadora brasileira.

A Oi anunciou que, no âmbito do acordo assinado com a Pharol, foram entregues à empresa portuguesa 25 milhões de euros, que permitiram a subscrição de 85.721.774 novas ações ordinárias.

Assim, a" empresa informa agora que após a homologação do acordo pelo Juízo da Recuperação Judicial e da sequente transferência de 33,8 milhões de ações existentes na tesouraria da Oi, a Pharol passou a ser titular de 326.259.859 ações ordinárias e 1.800.000 ações preferenciais, totalizando 328.059.859 ações, representativas de 5,51% do capital social da Oi", salienta o comunicado divulgado esta terça-feira, 17 de abril, junto da CMVM.

No passado dia 3 de abril foi anunciada a homologação de um acordo entre a Pharol ea Oi, que pôs fim às disputas judiciais entre as duas empresas e permitiu à empresa liderada por Palha da Silva ficar com uma posição maior na operadora brasileira.

Com a homologação do acordo iniciou-se o prazo para o cumprimento do acordo, nomeadamente para a extinção dos processos em tribunal e para a entrega à Pharol de 33,8 milhões ações da Oi, referiu o comunicado de então.

Com estas ações, a Pharol conseguiu assim aumentar ligeiramente a sua posição na Oi. A operadora brasileira já tinha comunicado a aprovação pela sua administração do plano de recompra de ações que permite dar esses títulos à Pharol. A Oi vai recomprar 1,4% das ações preferenciais e mais 0,03% das ações em circulação, revelou o mesmo comunicado de inícios de abril.

No âmbito do acordo assinado em janeiro e homologado em abril ficou, também, acertado que a Oi pagaria à Pharol os referidos 25 milhões de euros, dinheiro já utilizado na subscrição do aumento de capital da Oi.

Já depois deste acordo, a Oi conseguiu eleger um administrador na Pharol, na qual detém 10%.