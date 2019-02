Esta recompra de títulos insere-se no âmbito do acordo feito entre a Oi e a Pharol, no início deste ano.

O Conselho de Administração da Oi aprovou o plano de recompra de ações da empresa. Uma operação que tem em vista a entrega dos títulos à Bratel, a subsidiária da Pharol no Brasil. A Oi vai recomprar 1,4% das ações preferenciais e mais 0,03% das ações em circulação, revela o comunicado enviado ao regulador do mercado de capitais brasileiro.



A Oi " vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, em conformidade com a Instrução CVM nº 567/15, a aquisição de ações preferenciais de emissão da própria Companhia", adianta o comunicado da empresa brasileira.



Serão recompradas 1.800.000 ações preferenciais emitidas pela empresa, representativas de cerca de 1,14% do total de ações preferenciais e também 0,03% do total de ações em circulação. As ações preferenciais serão adquiridas aos preços de mercado e "a r ecompra permanecerá vigente a partir desta data até a data prevista no acordo para a entrega das ações em tesouraria à Bratel, que ocorrerá em até quatro dias úteis contados da data de homologação do acordo pelo Juízo da Recuperação Judicial".



Esta operação pretende "assegurar o cumprimento de compromisso assumido pela companhia de transferir ações de sua emissão mantidas em tesouraria à Bratel, subsidiária integral da Pharol, no contexto de acordo celebrado entre elas".



No âmbito deste acordo, anunciado a 8 de janeiro, a Oi vai pagar à Pharol 25 milhões de euros, utilizados na subscrição do aumento de capital da Oi. A Pharol conseguiu ainda a entrega por parte da Oi de 33,8 milhões de ações da Oi que estão em tesouraria. E a Oi comprometeu-se a pagar todos os custos com garantias judiciais relativamente a processos em Portugal.