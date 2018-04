Pharol e Oi avançam com processo de mediação

A Pharol, através da sua subsidiária no Brasil, a Bratel, aceitou entrar num processo de mediação com a Oi, depois de lhe terem suspendido os direitos de voto na operadora brasileira.

Em comunicado, a Pharol diz que "no âmbito do processo de recuperação judicial da Oi, acaba de ser proferida decisão determinando a instauração de um procedimento de mediação entre a Bratel, a Société Mondiale [de Tanure] e as recuperandas". Juliana Loss foi nomeada mediadora do conflito.

A decisão foi aprovada pelo juiz do Rio de Janeiro que tem em mãos o processo de recuperação, que nessa determinação acaba por dizer que "será melhor para todos que esse clima de instabilidade e desrespeito pelas decisões judiciais seja estancado para que o grupo Oi possa se recuperar e sair deste processo mais fortalecido".

A Pharol tem desde início mostrado a sua oposição pelo facto de o plano de recuperação ter sido unicamente aprovado em assembleia de credores, não passando pelo conselho de administração onde está representada nem pela assembleia de accionistas. Por isso, tentou fazer valer a sua posição numa assembleia geral extraordinária convocada para aprovar partes do plano recuperação, pedindo o seu chumbo, ao mesmo tempo que propunha nessa reunião a instauração de processos judiciais contra o presidente da Oi, Eurico Teles, e o administrador financeiro, Carlos Brandão.



A assembleia realizou-se com poucos accionistas, que só conseguiram aprovar os processos - os restantes pontos ficaram por votar por falta de quórum.