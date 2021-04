PSD insiste nas audições à Altice e à Siresp

Leia Também Tribunal de Contas tem de aprovar extensão para Siresp

Depois de ter visto recusado pelos grupos parlamentares a audição da Altice e da Siresp, o PSD volta a fazer o mesmo pedido.Segundo comunicado do grupo parlamentar do PSD, foi entregue um requerimento para que sejam ouvidos, "com a maior urgência", na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias, o presidente executivo da Altice, Alexandre Fonseca, assim como o presidente demissionário da Siresp, Manuel Couto.O PSD já tinha feito requerimento nesse sentido, mas as audições foram chumbadas. Agora volta a insistir nestas audições, depois de ontem ter sido Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, ouvido a propósito do fim do contrato da Siresp com a Altice, que termina a 30 de junho.E no seguimento dessa audição, e pelas "declarações por si proferidas relativas ao futuro da Rede Nacional de Emergência e Segurança (SIRESP), cujo contrato com a operadora Altice termina no final do próximo mês de junho", o PSD diz ser "oportuno e urgente ouvir, em audição parlamentar, para esclarecimentos adicionais, os responsáveis da empresa e o presidente demissionário da Siresp SA, o senhor general Manuel Couto".