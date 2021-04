Parlamento quer ouvir Cabrita sobre Siresp mas recusa audição à Altice e à Siresp

Leia Também Governo quer contrato do SIRESP mais seis meses mas Altice recusa renovar

O parlamento aprovou a audição do ministro da Administração Interna para o fim do contrato, a 30 de junho, com a Altice para a rede de comunicações de emergência do Estado, Siresp.Todos os partidos, segundo a Lusa, aprovaram a audição de Eduardo Cabrita, uma proposta do CDS. No entanto, chumbaram a audição de Alexandre Fonseca, presidente da Altice, e do presidente demissionário da Siresp, Manuel Couto, conforme tinha proposto o PSD.Só que esta proposta recebeu os votos contra do PS e do PCP e a abstenção do BE. PSD, CDS e PAN votaram a favor, mas não foi suficiente.Alexandre Fonseca, ao DN, fez saber que a Altice não tinha sido contactada para qualque solução no âmbito do contrato de fornecimento de serviços à Siresp, que termina em junho deste ano.