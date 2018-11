Receitas da Vodafone em Portugal aumentam 2% para 520 milhões

A Vodafone Portugal fechou o seu primeiro semestre fiscal, compreendido entre Abril e Setembro, com receitas totais de 520 milhões de euros, o que traduz um aumento de 1,9% face ao mesmo período do ano anterior. Tendo em conta as receitas de serviços, o crescimento foi de 2,3% para 490 milhões de euros.





Analisando só o segundo trimestre (de Julho a Setembro) do ano fiscal de 2018 - 2019, a operadora liderada por Mário Vaz registou proveitos totais de 266 milhões de euros, uma melhoria de 0,6%.





Em comunicado enviado às redacções, a Vodafone justifica este desempenho com "uma maior resiliência do segmento móvel, impulsionada pela qualidade da sua rede e pela sazonalidade associada ao período de Verão", bem como pelo crescimento do segmento fixo.