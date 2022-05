Receitas de serviço da Vodafone Portugal crescem 7,2% para 1.061 milhões

A Vodafone Portugal registou receitas de serviço de 1.061 milhões de euros no ano fisca 2021-2022, correspondendo ao período entre 1 de abril de 2021 e 31 de março de 2022. Este resultado representa uma subida de 7,2% das receitas de serviço, face ao ano fiscal anterior.

As receitas totais no período em análise subiram 7% em termos homologos, para 1.160 milhões de euros. A base de clientes de serviço fixo da operadora atingiu os 878 mil no final de março de 2022, refletindo uma subida homóloga de 7,8%. Deste número total, 808 mil são clientes de TV, indicador que cresceu 7,9% em termos homólogos.

A Vodafone Portugal indica que deu continuidade à estratégia de expandir a presença em todo o país, totalizando 4,1 milhões de casas cobertas por fibra, o que reflete um crescimento homólogo de 10,1%.



"O exercício fiscal de 2021-2022 foi desafiante. Foi um ano ímpar, impactado pelos efeitos da pandemia e os desafios em torno do leilão de espectro do 5G (tais como o atraso, a duração, os valores, os novos entrantes e as exigências do regulador)", comenta Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal.



"Com resiliência, investimento e diversificação, estávamos a conseguir contornar estas condicionantes e a ganhar quota de mercado. Estávamos confiantes que este seria um ano de referência. No entanto, cerca de dois meses antes do seu término, fomos alvo do ciberataque que impactou não só a nossa rede e o País, como o exercício fiscal do último trimestre. Apesar de todos os obstáculos, a Vodafone Portugal conseguiu manter a sua tendência de crescimento nos múltiplos indicadores", acrescenta o CEO da operadora.



A casa-mãe, a Vodafone Group, apresentou esta manhã as contas do ano fiscal. Em 21-22 apresentou lucros de 2.624 milhões de euros, que comparam com os 536 milhões de há um ano. As receitas de serviço atingiram os 38,2 mil milhões de euros, um aumento de 2,6%, enquanto as receitas totais subiram 4% para 45,6 mil milhões de euros.