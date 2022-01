Regulador americano partilha avisos sobre potencial impacto do 5G na aviação

Leia Também DJ AT&T e Verizon adiam lançamento de rede 5G por mais duas semanas

Leia Também Autoridades de aviação civil em França dizem que telefones 5G podem perturbar operações

Leia Também DJ AT&T, Verizon recusam pedido da FAA para adiar 5G

O regulador da aviação norte-americano, a Federal Aviation Administration (FAA), partilhou esta quinta-feira os primeiros avisos com informação mais detalhada sobre o potencial impacto do novo serviço 5G em alguns equipamentos mais sensíveis usados na indústria da aviação.De acordo com a agência Reuters, esta entidade já tinha garantido que iria partilhar este tipo de informação ainda esta quinta-feira. A FAA espera também "partilhar atualizações em breve sobre a percentagem estimada de aeronaves comerciais equipadas com altímetros que podem operar de forma confiável e precisa no ambiente 5G".A FAA, que tem estado em conversações com fabricantes de aeronave,companhias aéreas e ainda operadores móveis no sentido de reduzir o impacto dos serviços 5G na indústria da aviação. Nos avisos, é indicado que "aeronaves com altímetros que não foram testados ou que precisam de "retrofitting" ou substituição poderão não conseguir ter um funcionamento adequado em territórios com pouca visibilidade onde o 5G esteja implementado".De acordo com a Reuters, foram publicados mais de 300 avisos sobre o tema, muito incluindo alguns dos principais aeroportos e hospitais onde são utilizados helicópteros para transporte médico. Em alguns dos avisos, a FAA indica que alguns procedimentos não estarão disponíveis, a menos que sejam aprovados pelo regulador alguns métodos alternativos de conformidade "devido à interferência" do 5G.O regulador já havia indicado que o 5G poderá ter alguma interferência em instrumentos mais sensíveis utilizados nos aviões, como altímetros, que permitem medir a altitude durante um voo.Os operadores de telecomunicações AT&T e a Verizon aceitaram na semana passada, a 3 de janeiro, criar zonas de "buffer" ao redor de 50 aeroportos, com o objetivo de reduzi o risco de interferência. As duas empresas aceitaram também adiar a implementação do 5G, dando um passo atrás no braço de ferro com a FAA neste tema.Numa primeira fase, ambos os operadores recusaram aceder ao pedido da FAA de atrasar a implementação do 5G.