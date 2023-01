Voos internos nos EUA suspensos devido a falha em sistema de controlo

A autoridade de aviação dos EUA suspendeu voos em todo o país esta quarta-feira após a falha de no sistema de notificação operado pelo Federal Aviation Administration (FAA).





O regulador ordenou que todas as companhias aéreas atrasassem as partidas até 9:30, hora de Nova Iorque (14:30 em lisboa) "para permitir que a agência valide a integridade das informações de voo e segurança", de acordo com uma nota da FAA na rede social Twitter.





