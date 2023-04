Setor das telecomunicações e analistas arrasam papel da Anacom

"Peculiar", "contraditória" e "responsável por criar um problema" a Portugal, foram algumas das palavras usadas pelos especialistas e fontes do setor para descrever a Anacom, que é liderada por João Cadete de Matos (na foto). "Criou um problema a Portugal, por algum motivo somos o penúltimo país da Europa na introdução do 5G, quando normalmente estamos no pelotão da frente", diz Rui Aguiar, presidente do comité diretor da Networld

...