Softbank admite IPO da Arm depois de venda falhada à Nvidia

participações públicas da Didi e da DoorDash cair. As ações do Softbank caíram 50% face ao pico atingido em março.A compra sofreu um duro golpe quando a Comissão Federal de Comércio dos EUA abriu um processo para bloquear a transação em dezembro, argumentando que o negócio põe em causa as regras da concorrência e destacando que a operação "daria a uma das maiores companhias de "chips" o controlo de uma empresa na área da tecnologia de computação e designs de que as empresas rivais dependem para desenvolver os seus próprios "chips" concorrentes".O acordo também precisava de aprovação na União Europeia e na China, bem como no Reino Unido, onde a Arm está sediada - nenhum dos quais parecia pronto para concluir a transação.Com a rescisão do acordo, o SoftBank ganha 1,25 mil milhões de euros da taxa de desistência.