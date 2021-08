Governo britânico pondera vetar compra da Arm pela Nvidia

Leia Também Nvidia compra divisão de chips do SoftBank por 40 mil milhões de dólares

O governo britânico está a ponderar bloquear a aquisição da empresa de semicondutores (chips) Arm pela norte-americana Nvidia, alegando potenciais riscos para a segurança nacional, avançou hoje a agência Bloomberg citando fontes conhecedoras do processo.A Autoridade para a Concorrência e os Mercados (CMA, na sigla em Inglês) do Reino Unido lançou no início do ano uma investigação à operação.Nessa altura, a CMA informava que a fabricante de chips Nvidia pretendia adquirir o ramo Grupo Propriedade Intelectual da britânica Arm, por 40 mil milhões de dólares (34 mil milhões de euros).A Arm desenvolve e licencia propriedade intelectual e programas informáticos para a conceção de chips. "Os produtos e serviços fornecidos pela empresa apoiam uma gama vasta de aplicações usadas por empresas e consumidores no Reino Unido, incluindo computadores portáteis, dispositivos móveis, consolas de jogos e sistemas computorizados para automóveis", especificou a CMA, em comunicado de janeiro.O diretor executivo da CMA, Andrea Coscelli, considerava então que "a indústria da tecnologia de componentes vale milhares de milhões e é crítica para muitos dos produtos que as pessoas usam no quotidiano".Segundo a Bloomberg, a intenção da Nvidia de adquirir aquele negócio da Arm, que é propriedade do conglomerado japonês SoftBank Group Corp., resulta da sua vontade de se expandir no mercado cada vez mais importante dos semicondutores.Na página na internet que a CMA abriu para este processo avança-se que o relatório com a investigação foi entregue ao ministro do Digital, Cultura, Media e Desporto.