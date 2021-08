SpaceX atinge marco de 100 mil terminais Starlink enviados aos clientes

Através do Twitter, o multimilionário Elon Musk anunciou que o serviço Starlink, que quer disponibilizar ligação à Internet através de uma constelação de satélites, já chegou ao marco de cem mil terminais enviados aos clientes.O serviço foi lançado em novembro de 2019 e, cerca de um ano depois, arrancou o programa de testes, em que é possível ter acesso ao serviço por um montante mensal de 99 dólares (cerca de 84 euros). Antes disso, é necessário pagar também 499 dólares para aceder ao kit, que inclui um terminal - o "Dishy McFlateface"-, um router, fonte de alimentação, cabos e ainda um tripé.Nesse período de tempo desde o lançamento do serviço, a SpaceX já lançou mais de 1.700 satélites para assegurar as ligações à Internet. Este serviço torna possível aceder à Internet em pontos mais remotos e com menos acesso à rede.Atualmente, este serviço da SpaceX, a mesma empresa que está dedicada à exploração espacial, ja está disponível em 14 localizações. Além de Portugal, está também disponível nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Áustria, Países Baixos, Irlanda, Bélgica, Suíça, Dinamarca, Austrália e Nova Zelândia. No Twitter, Musk escreveu ainda que "estão pendentes licenças para muito outros países", afirmando a esperança "de servir a Terra em breve".A SpaceX criou uma empresa em Portugal para vender Internet por satélite no país, conforme foi noticiado pelo Negócios em abril deste ano . Com o nome Space Exploration Technologies Portugal – SXPT, a empresa estimava ter capacidade para fornecer acesso à Internet a 50 mil utilizadores em Portugal.Em julho, a CNBC avançou que a Starlink já tinha 90 mil clientes. Segundo Elon Musk, a empresa tem a esperança de colocar mais 42 mil satélites em órbita num futuro próximo.