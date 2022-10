Start Campus aplaude investimento crescente na conectividade do país

A Start Campus tem sido uma das vozes mais ativas em relação ao reforço da conectividade do país. A empresa está a construir em Sines um megacentro de dados, com uma capacidade de 495 megawatts, num investimento total de 3,5 mil milhões de euros. Numa publicação no início do ano, classificava Portugal como uma “joia escondida” no panorama internacional das telecomunicações.





