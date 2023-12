Subsidiária brasileira da Telefónica investe na Conexa

prestadora de cuidados de saúde online.





A operadora Vivo, subsidiária brasileira da Telefónica, é a mais recente investidora da Conexa,O investimento foi de 25 milhões de reais [4,64 milhões de euros ao câmbio atual], anunciou esta quinta-feira a startup brasileira.

"A Conexa, participada da Indico Capital Partners e da Goldman Sachs, sediada no Rio de Janeiro, assegurou um investimento adicional de 25 milhões de reais por parte da Vivo Ventures, o braço de investimento da empresa Vivo - subsidiária da Telefónica no Brasil. Esta operação tem como principal objetivo a consolidação da Vivo no espaço tecnológico com a entrada no maior operador de telemedicina da América do Sul", refere um comunicado conjunto da startup brasileira e da Indico Capital.





O investimento, que é conhecido praticamente dois meses depois de a Conexa e a portuguesa Zenklub terem anunciado uma fusão, permitirá à empresa ter "acesso a mais capital mas também ao alcance e recursos da empresa Vivo, abrindo novas portas para o seu crescimento"."Uma das esferas de execução desta estratégia é o investimento em startups através do fundo de 320 milhões de reais, Vivo Ventures. Além da entrada no setor da saúde, a Vivo também estendeu a sua atuação a diversos outros setores. Na educação, por exemplo, a empresa tem uma joint venture com a Ânima, que oferece cursos online com certificados na plataforma Vivae", detalham as empresas.

Stephan Morais, cofundador e presidente-executivo da Indico Capital Partners, destaca o investimento, que diz "representar um avanço estratégico na área da saúde digita. "A Indico tem orgulho de apoiar esta parceria transformadora, ampliando o impacto da inovação no ecossistema de saúde latino-americano", afirma.