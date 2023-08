T-Mobile EUA vai despedir cerca de 5.000 trabalhadores nas próximas semanas

Securities and Exchange Commission (SEC) - organização equivalente à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em Portugal.

Leia Também Greenvolt fecha acordo para fornecer energia verde à T-Mobile na Polónia durante 15 anos

A T-Mobile EUA, que tem a Deutsche Telekom como acionista maioritária, vai despedir cerca de 7% da sua força de trabalho. A decisão, que afeta cinco mil postos de trabalho, visa reduzir custos numa altura em que a operadora de telecomunicações está a dar corda ao investimento para atrair novos clientes."A começar esta semana, e ao longo das próximas cinco, vamos fazer mudanças na nossa organização que vão resultar na redução de algumas posições na companhia", pode ler-se na comunicação feita àOs profissionais da área de retalho e com contacto direto com os consumidores não vão ser afetados, com os despedimentos a abrangerem sobretudo as áreas executiva, de "back-office" e tecnológica."As mudanças hoje anunciadas têm o objetivo de nos tornar eficientemente focados num conjunto de estratégias vencedoras, para que consigamos continuar a superar os nossos concorrentes e a ter a capacidade financeira de fornecer uma rede e uma experiência de cliente diferenciada a uma crescente base de clientes, enquanto ao mesmo tempo cumprimos as nossas obrigações com os nossos acionistas", acrescenta a nota, que é assinada pelo CEO da empresa, Mike Sievert.Todos os trabalhadores visados deverão ser notificados até ao final de setembro, não sendo esperados despedimentos adicionais, adianta ainda a operadora.A decisão surge praticamente um mês depois de a companhia ter apresentado lucros acima do esperado pelos analistas e de ter revisto em alta as previsões para o ano no número de subscritores dos seus serviços. Apesar de lucros acima do esperado, as receitas ficaram ligeiramente aquém, com a faturação do trimestre que terminou em junho a fixar-se nos 19,2 mil milhões de dólares, menos 2,6% do que no mesmo período do ano anterior. A estimativa do mercado apontava para 19,3 mil milhões.As ações da T-Mobile estão a desvalorizar mais de 2% em bolsa, estando a negociar nos 133,33 dólares.