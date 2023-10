Espanha pondera entrar no capital da Telefónica

Madrid está a estudar todas as opções possíveis para que parte do capital da Telefónica se mantenha em mãos espanholas, avança esta segunda-feira o El Cofidencial.





Entre as hipóteses que estão em cima da mesa do governo espanhol, está a possibilidade de a Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), em conjunto com outros investidores institucionais, passar a deter uma participação próxima da linha dos 5%, de acordo com fontes governamentais citadas pelo jornal espanhol.





A líder da coligação espanhola Somar e segunda vice-presidente do governo, Yolanda Díaz, já tinha defendido a necessidade de melhorar a lei anti –OPA (ofertas públicas de aquisição) e avançar com modelo de compra de participações em empresas estratégicas pela SEPI, de forma a manter as empresas importantes para o país em mãos espanholas.





Contactada pela agência EFE, fonte oficial do governo frisou que "há muitos rumores e especulações" sobre este tema e recusou-se a comentar o assunto, por ser "uma informação sensível em bolsa".





Durante esta manhã, os títulos da empresa valorizam 2,75% para 3,668 euros, tendo chegado a somar 3,05% durante a sessão. Desde o início do ano, os títulos ganharam 8,36%.





O Executivo acrescenta que continuará a "defender o interesse estratégico" de Espanha, ao mesmo tempo que "incentiva e atrai o investimentos estrangeiros".





Em setembro, a empresa saudita Saudi Telecom comprou 9,9% de Telefónica por 2.100 milhões de euros, tendo salientado na altura que não queria ficar com o controlo da companhia.