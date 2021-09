O Tribunal Geral da União Europeia (UE) não deu seguimento ao recurso da Altice Europe contra a decisão da Comissão Europeia (CE), que lhe aplicou duas coimas no montante total de 124,5 milhões de euros no âmbito da aquisição da PT Portugal.O negócio, celebrado no final de 2014, foi aceite pela CE em 2015, que declarou a aquisição compatível com o mercado interno sob reserva de serem respeitados certos compromissos.

Contudo, em 2016, com base em informações saíram na imprensa, Bruxelas lançou uma investigação para determinar se a Altice tinha violado o regulamento das concentrações que preveem, por um lado, a obrigação de notificar a Comissão antes da realização do negócio e esperar pela deliberação do organismo para avançar com o mesmo.A Altice interpôs recurso para a anulação da decisão, que foi negado pelo Tribunal Geral, dando razão à Comissão, indica esta quarta-feira o gabinete de comunicação dom órgão jurídico.