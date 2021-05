Verizon perto de vender ativos de media à Apollo

A operadora norte-americana Verizon Communications está perto de concluir um acordo para vender a sua divisão de media à Apollo Global Management

Inc., avançou a Bloomberg citando fontes próximas do processo.

A confirmar-se, a Verizon poderá descartar marcas outrora dominantes no online, como a AOL e a Yahoom, sublinha a agência noticiosa.

Esta semana, o The Wall Street Journal já referia que a operadora norte-americana que estava a explorar esta possibilidade de venda dos seus ativos de media e que a empresa de private equitiy Apollo era uma das possíveis candidatas à aquisição.

Poderá ser anunciado um acordo com a Apollo já na próxima semana, frisaram as mesmas fontes à Bloomberg – que pediram anonimato pelo facto de o assunto não ser do domínio público.

Não há ainda qualquer decisão final tomada e as negociações poderão cair por terra.

Os ativos à venda poderão render cinco mil milhões de dólares, diz ainda a Bloomberg.

Com esta potencial venda, a Verizon abriria mão do que resta de uma incursão – que foi ambiciosa, mas que distraiu a empresa – na publicidade online.

No ano passado, recorde-se, a gigante das telecomunicações acordou a venda do serviço de notícias online HuffPost à BuzzFeed Inc., e em 2019 vendeu a sua plataforma de blogging Tumblr.