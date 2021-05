Verizon vende ativos como a Yahoo e AOL à Apollo por 5 mil milhões de dólares

Leia Também Verizon perto de vender ativos de media à Apollo

A operadora norte-americana Verizon anunciou que chegou a acordo com a Apollo Management, num negócio que envolve a venda da Verizon Media, que inclui marcas como a Yahoo e a AOL. A empresa de private equity Apollo ofereceu 5 mil milhões de dólares pelos ativos da Verizon Media.O negócio já tinha sido avançado no fim-de-semana pela agência Bloomberg. Na prática, a Verizon vai vender estes ativos por um valor abaixo dos quase 9 mil milhões de dólares que desembolsou pela Yahoo e AOL. Em 2015, a gigante das telecomunicações gastou 4,4 mil milhões com a Yahoo e, dois anos depois, 4,5 mil milhões para comprar a AOL.Em comunicado, a Verizon indica que continuará a deter uma participação de 10% na Verizon Media. "Uma das primeiras marcas globais de tecnologia e companhias de media, a Verizon Media é composta por marcas icónicas como a Yahoo e a AOL, além de tecnologia líder de anúncios e plataformas de negócios de media. A operação permitirá à Verizon Media perseguir de forma agressiva áreas de crescimento e destacar-se para benefício dos seus empregados, anunciantes, parceiros de publishing e os quase 900 milhões de utilizadores ativos mensais em todos o mundo", indica a empresa na nota divulgada.Segundo este acordo, a operação inclui os ativos da Verizon Media, mais especificamente as marcas e negócios. É esperado que a operação esteja concluída no segundo semestre deste ano.Através desta venda, a Verizon abre mão daquilo que resta de uma incursão no mundo da publicidade online. No ano passado, a gigante das telecomunicações acordou a venda do serviço de notícias online HuffPost à BuzzFeed Inc., e em 2019 vendeu a sua plataforma de blogging Tumblr, apenas dois anos após a compra.