Nos e Vodafone voltam a prolongar uso gratuito do 5G. Será grátis até 30 de setembro

"Até 30 de setembro de 2023 todos os nossos tarifários terão 5G disponível automaticamente, sem exceção e sem encargos adicionais", pode ler-se no site da Vodafone.

O prazo para começar a cobrar pela utilização do 5G tem vindo a ser adiado pelas operadoras sucessivamente, sendo que esta sexta-feira era o último dia da última prorrogação.



Desde que foram atribuídas as licenças 5G, no final de 2021, os operadores têm levado a cabo esforços para disponibilizar a rede, mas ainda sem qualquer custo para os clientes que usufruem da rede de quinta geração.



Segundo os dados divulgados pela Anacom em fevereiro, o número de estações de base 5G instaladas em Portugal aumentou 35% no 4.º trimestre do último ano. No total, são 5.842 as estações, estando distribuídas por 302 concelhos (98% dos concelhos no país) e por 1526 freguesias (49% das freguesias).





"A Nos é o operador que, tomando como referência o final do 4.º trimestre, tem instalado um maior número de estações de base 5G, num total de 2.985 estações (51%), seguindo-se a Vodafone com 1.803 estações (31%) e a MEO com 1.054 estações (18%)", destaca o regulador das comunicações.

