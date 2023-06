Vodafone e Hutchison vão anunciar fusão no Reino Unido

Leia Também Vodafone confirma potencial fusão com rival britânica Three

A fusão entre as duas empresas vai dar origem à maior operadora móvel do Reino Unido, com cerca de 27 milhões de clientes, ultrapassando a EE da BT e a VM O2, propriedade da Telefonica e da Liberty Global.De acordo com a Reuters , que cita três fontes conhecedoras do negócio, o anúncio deve acontecer ainda esta sexta-feira ou no início da próxima semana. Em outubro , a Vodafone tinha admitido estar em conversações com a CK Hutchison Holdings para uma fusão com a sua operadora em solo britânico, a Three. A junção dos dois grupos era uma hipótese há muito considerada no mercado.Uma das fontes disse à Reuters que, no atual acordo, a Vodafone detém 51% do grupo resultante e a CK Hutchison detém 49%, o que foi conseguido através de um ajuste na responsabilidade pela dívida e não pela troca de dinheiro. Incluindo a dívida, o negócio poderá ser avaliado em cerca de 15 mil milhões de libras (cerca de 17,4 mil milhões de euros), segundo os analistas.

Tanto a CK Hutchison como a Vodafone não fizeram qualquer comentário sobre o negócio. A fusão vai ser ainda analisada pelas autoridades reguladoras, que já recusaram noutras ocasiões reduzir o número de operadores de quatro para três nos principais mercados.