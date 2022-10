Vodafone confirma potencial fusão com rival britânica Three

A Vodafone admitiu esta segunda-feira estar em conversações com a CK Hutchison Holdings para uma fusão com a sua operadora em solo britânico, a Three. A junção dos dois grupos é uma hipótese há muito considerada no mercado, que surge após várias tentativas de consolidação das operadoras de telecomunicações na Europa.



Em caso de consolidação dos dois grupos, a Vodafone ficaria com 51% das ações e a CK Hutchison com 49%, revelou a empresa numa nota hoje divulgada. O negócio será baseado em alocação de dívida, ou seja, neste caso, a Vodafone assumiria 51% da dívida da operadora britânica.



Contudo, o grupo liderado por Nick Read ressalva que não há garantias de que haverá um acordo para a fusão. A CK Hutchison também confirmou que estão a decorrer conversações.



Não é a primeira vez que os dois grupo fundem operações, tendo tal acontecido na Austrália. Já no final de 2021 a Vodafone mostrous interesse em adquirir a rival.



Ao início da tarde, na sequência do anúncio, avançado inicialmente pela Sky News, as ações da Vodafone chegaram a subir 3,6%.



"Ao combinarmos os negócios, a Vodafone Uk e a Three Uk vão ganhar a escala necessária para acelerar o desenvolvimento total do 5G", disse a operadora britânica, acrescentando que este passo desafiaria as operadoras de telecomunicações já bem consolidadas no mercado, referindo-se ao BT Group e ao Virgin Media O2.



Ainda na sexta-feira, o grupo britânico anunciou um acordo com a Masmóvil para a compra da Nowo em Portugal, sendo que este está ainda pendente de aprovação regulatória.



Um perda de quase metade do capital em bolsa ao longo dos últimos cinco anos, tornou a Vodafone extremamente vulnerável. O CEO da empresa, Nick Read, tem tentado fundir as unidades de operação com rivais em diferentes mercados, de forma a conseguir angariar capital e dar continuidade ao investimento em novas tecnologias, como a rede 5G.