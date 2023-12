Vodafone sobe mais de 6% após proposta da Iliad para combinar operações em Itália

As ações da Vodafone estão a valorizar mais de 6% na sequência da proposta da Iliad para combinar o negócio das duas operadoras em Itália.



A proposta avalia a Vodafone Itália em 10,45 mil milhões de euros e prevê a criação de uma nova entidade, a NewCo, da qual cada empresa deteria 50%.





"O grupo Iliad anuncia que apresentou uma proposta ao grupo Vodafone para a fusão dos negócios em Itália através da criação de uma nova entidade para estabelecer uma oferta de mercado atrativa centrada em inovação, crescimento e uma experiência de consumidor sem paralelo", explica a operadora italiana, que é maioritariamente detida pelo multimilionário Xavier Niel, em comunicado.A oferta contempla ainda a hipótese de a Iliad comprar anualmente 10% das ações da NewCo "a um valor unitário igual ao preço da cotação de fecho". "Caso a Iliad opte por executar esta opção na totalidade, isto resultaria em 1,95 mil milhões adicionais para a Vodafone", explica.A proposta para uma fusão, diz a Iliad, vai de encontro à intenção pública da Vodafone de "transformar e simplificar o grupo".A operadora italiana estima que a fusão dos dois negócios em Itália geraria 5,8 mil milhões de euros em receitas."Acreditamos que o perfil e experiência da Iliad e da Vodafone em Itália permitiria construir um operador forte com a capacidade e robustez financeira de investir a longo prazo", acrescenta Thomas Reynaud, CEO do grupo Iliad, na mesma nota.A notícia parece ter agradado aos investidores, com as ações do grupo Vodafone, que é liderado por Margherita Della Valle, a subir 6,07% para 68,46 cêntimos de libra.