Britânico Zegona confirma negociações para comprar Vodafone Espanha

O grupo britânico Zegona confirmou, esta sexta-feira, estar em negociações para uma possível aquisição da Vodafone em Espanha, num comunicado enviado à bolsa de valores de Londres."A empresa confirma estar em discussões com o grupo Vodafone relativamente a uma potencial aquisição, e com bancos no que toca ao seu financiamento, mas a potencial aquisição permanece sujeita, entre outras coisas, a um acordo sobre os termos finais com a Vodafone, à conclusão do seu exercício de diligências devidas e à formalização dos acordos de financiamento", explica.Assim, acrescenta, "não há certezas sobre se a potencial aquisição vai avançar nem quanto aos termos finais da mesma", refere na comunicação à bolsa, a qual levou, entretanto, à suspensão da transação das suas ações na praça londrina.A informação de que a Zegona estava a negociar a compra da Vodafone Espanha foi avançada pelo jornal Expansion. A Zegona chegou a ter ampla presença no mercado espanhol de telecomunicações, na sequência da aquisição, em 2015, da Telecable, vendida mais tarde à Euskaltel, grupo em que se manteve como um dos seus principais acionistas até à sua venda posterior à MásMóvil, de acordo com a imprensa espanhola.No último relatório financeiro anual, publicado na primavera, a Zegona mostra-se otimista quanto a uma aquisição em 2023 para poder voltar a pagar dividendos atrativos.A Vodafone Espanha vive um momento de incerteza, particularmente depois de o grupo a ter colocado sob "revisão estratégica", com todas as opções em aberto, incluindo uma potencial venda.Com efeito, em março, o grupo nomeou para a presidência executiva da Vodafone Espanha o português Mário Vaz, que desempenhava esse cargo em Portugal, com o objetivo de dar um impulso às operações naquele país.A Vodafone tem operação em Espanha há aproximadamente 28 anos, num investimento que, segundo indicou, em julho, Mário Vaz, supera os 60 mil milhões de euros. Contudo, os últimos anos deram um golpe no negócio, com a operadora a ver a quota de mercado escapar para concorrentes como a Telefonica e a Orange.