Vodafone próxima de vender filial espanhola à Zegona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leia Também Britânico Zegona confirma negociações para comprar Vodafone Espanha

A Zegona, empresa fundada por antigos gestores da Virgin Media, já teve uma ampla presença no mercado espanhol, uma vez que no passado adquiriu a Telecable, vendida posteriormente à Euskaltel, grupo no qual permaneceu como acionista até à sua posterior venda à MásMóvil.









Leia Também Vodafone pondera vender operação em Espanha por mais de 3,7 mil milhões somado vários resultados consecutivos de deterioração das suas contas. No último exercício fiscal, fechado no final de março, a operadora registou receitas totais 3.900 milhões de euros, menos 6,5% face ao ano anterior, à conta de um menor número de clientes e da queda da venda de equipamentos.

A britânica Vodafone está próxima de fechar a venda da filial espanhola, que tem o português Mário Vaz como CEO, ao grupo Zegona Communications, constituído por antigos gestores da Virgin Media. A notícia foi avançada pela Bloomberg e o jornal espanhol Cinco Días adianta que os detalhes do acordo poderão ser anunciados nos próximos dias.O avanço acontece depois de em setembro a Zagona ter confirmado oficialmente estar em negociações para a compra da Vodafone Espanha, tendo a negociação dos seus títulos na bolsa britânica sido suspensa desde essa altura.Este fim de semana, a Bloomberg avançou que o negócio está prestes a efetivar-se, devendo a operação valorizar a operadora espanhola em mais de 5 mil milhões de euros. O Cinco Días confirma também esse valor, citando fontes próximas das negociações, e frisa que dois cenários: a Vodafone poderá tentar negociar os valores das propostas feitas pelos outros interessados - entre os quais os fundos RRJ Capital, Warburg Pincus, Apax e a Apollo Global Management - ou fechar o acordo para a venda de pelo menos 50% da operadora naquele país.No final de setembro, quando confirmou oficialmente o seu interesse na Vodafone Espanha, a Zagona admitiu estar em negociações com bancos para a obtenção de financiamento para a operação, frisando também que a operação estava ainda sujeita a "due diligence".Quanto à Vodafone Espanha, que desde abril é gerida por Mário Vaz, temO mercado de telecomunicações em Espanha tem vivido uma forte reorganização nos últimos meses. Por um lado, a fusão de 18,6 mil milhões de euros entre a Orange e a MásMóvil aguarda apenas autorização da Comissão Europeia para que se concretize. Por outro lado, a Telefónica viu este ano a operadora STC, controlada pelo fundo soberano saudita, entrar no seu capital.