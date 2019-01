Vodafone vai cortar até 1.200 postos de trabalho em Espanha

A operadora de telecomunicações quer cortar um máximo de 1.200 postos de trabalho - cerca de 25% do total - e vai dar início às negociações já no final deste mês.

A Vodafone anunciou esta quinta-feira, 10 de janeiro, que vai cortar até 1.200 postos de trabalho em Espanha, o equivalente a cerca de 25% da sua força de trabalho no país, num contexto de quebra das receitas e de forma a preparar a empresa para um mercado de telecomunicações cada vez mais competitivo.





Em comunicado, a Vodafone informou que dará início às negociações com os representantes dos trabalhadores no final de janeiro, com o objetivo de cortar "um máximo de 1.200" postos de trabalho, dos cerca de 5.100 que tem em Espanha.





"No contexto atual do mercado, a procura por serviços está a aumentar exponencialmente, mas os preços não: perto de 50% das assinaturas estão associadas a ofertas de 'baixo e médio custo'", diz o comunicado.