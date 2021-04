Zeinal Bava e Henrique Granadeiro ilibados dos crimes de corrupção e peculato

Por não serem funcionários públicos, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro não vão a julgamento pela acusação de corrupção. E também Ricardo Salgado não vai responder por alegados subornos a estes dois gestores.Aliás, Ivo Rosa iliba os dois gestores de todos os crimes pelos quais foram acusados, desde logo porque não colheu a tese do Ministério Público de que se trata de corrupção, que implicam serem agentes públicos. Para isso consideravam que a PT SGPS era concessionária do serviço universal, mas Ivo Rosa considera que a concessionária é a PT Comunicações e nenhum dos atos visou esta companhia.Assim, Ivo rosa considera que foram atos exteriores à concessionária, pelo que "não os qualifica como funcionários", não podendo, assim, ser imputados a Henrique Granadeiro e Zeinal Bava a imputação no âmbito da corrupção e peculato.Assim também Salgado fica ilibado da alegada corrupção a Bava e Granadeiro.Ainda assim, Ivo rosa aproveita para deixa a crítica ao Ministério Público que devia ter caminhado na investigação de eventual crime de gestão danosa ou subsidiariamente infelidade dos gestores, devido à subscrição de papel comercial da Rioforte. Mas como o Ministério Público não foi nesse caminho, a instrução também não pode incluir novos crimes.Ficam ainda ilibados Zeinal Bava e Henrique Granadeiro nos crimes fiscais, por prescrição.Zeinal Bava e Henrique Granadeiro ficam assim livres de qualquer crime. E Ricardo Salgado só irá a julgamento por três crimes de abuso de confiança.