2022 será "o último ano em que o Estado português injeta dinheiro na TAP", prevê Governo

O Estado conta injetar, ainda este ano, mais cerca de 500 milhões de euros na TAP, montante a que ascrescem mais 990 milhões de ajudas públicas em 2022. E esse, prevê o Governo, será "o último ano em que o Estado português injeta dinheiro na TAP".O cenário consta da proposta de Orçamento do Estado para 2022, entregue esta segunda-feira pelo Governo à Assembleia da República. No documento, o Executivo recorda que já concedeu um empréstimo de 1.200 milhões à companhia aérea portuguesa, a que se somou um novo apoio de 462 milhões de euros, a título de compensação por danos com a pandemia.Com a aprovação do plano de reestruturação da TAP, submetido no final do ano passado à Comissão Europeia, que ainda está a apreciá-lo, as ajudas públicas à empresa deverão totalizar, em 2021, 998 milhões de euros (já incluindo o apoio de 462 milhões concedido anteriormente). Ou seja, são mais 536 milhões de euros que vão entrar na empresa ainda este ano.O plano prevê, por fim, que "2022 seja o último ano em que o Estado português injeta dinheiro na TAP, no valor de 990 milhões de euros". Com esse valor, "a TAP ficará, assim, devidamente capitalizada para poder prosseguir a sua atividade, contribuindo fortemente para a economia portuguesa".Ao todo, são 3.188 milhões de euros de ajudas públicas que são concedidas à TAP.