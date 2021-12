O ministro das Finanças, João Leão, afastou esta quarta-feira a possibilidade de o Estado vir a injetar mais dinheiro na TAP devido à instabilidade criada pela variante ómicron no setor da aviação. Ainda esta semana, serão injetados mais 536 milhões na companhia aérea nacional e, para 2022, o ministro mantém que será concluída a injeção de capital com uma nova tranche de 990 milhões."O que está previsto para esta semana é a injeção de 536 milhões de euros. Para o ano, são os 990 milhões de euros, que concluem a injeção de verbas até esse montante máximo autorizado pela Comissão Europeia", referiu João Leão, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros desta quarta-feira.João Leão rejeita, assim, aumentar a injeção de capital prevista ainda para este ano , numa altura em que o setor da aviação enfrenta prejuízos provocados pelo elevado número de cancelamentos devido ao aumento de casos de infeção com a variante ómicron em todo o mundo. Só este fim de semana, a ómicron obrigou ao cancelamento de cerca de 8 mil voos.Sobre um eventual reforço do capital a injetar no próximo ano, o ministro foi categórico: "Os montantes máximos permitidos que o Estado pode, até ao próximo ano, utilizar para investimento na TAP é de 990 milhões de euros, que serão realizados em função do setor e dos resultados da empresa durante o próximo ano".João Leão sublinhou ainda que as perspetivas que o Governo tem sobre a evolução da receita da empresa "não diferem do que está no plano de reestruturação" aprovado por Bruxelas na semana passada , porque "foi um plano assente num modelo conservador de previsão de receita".O ministro frisou ainda que, em 2021, o valor final injetado na TAP ficou "muito próximo do estimado" (998 milhões de euros) e que agora o Governo conta que, em 2022, possa "até ficar melhor" do que os 990 milhões antecipados no plano de reestruração, acordado com Bruxelas.