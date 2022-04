“A TAP está a recrutar”, diz CEO

Leia Também TAP fecha 2021 com prejuízos de 1.600 milhões de euros

Christine Ourmières-Widener diz ter um "otimismo moderado" para o ano de 2022 na TAP. A CEO da transportadora sublinha que a companhia está a recrutar 250 tripulantes de cabine para fazer face às previsões de aumento da procura no verão e à continuação da retoma das ligações aéreas.Na apresentação de resultados da empresa, que teve prejuízos recorde de 1.600 milhões de euros, a presidente executiva afirmou que "todas as transportadoras estão a fazer o mesmo", depois de terem passado por dificuldades durante a pandemia. "É uma questão de oferta e procura", sublinhou.A TAP não pode, no entanto, oferecer condições salariais fora do seu alcance: "enquanto companhia, temos de ser justos", estando a contratar pelos valores que já pratica com os funcionários existentes.Ourmières-Widener sublinhou também que a TAP já conseguiu, em 2021, atingir um resultado operacional positivo (EBITDA) de 12 milhões de euros.A TAP registou em 2021 um prejuízo de quase 1600 milhões de euros em 2021 Em 2020 a transportadora tinha registado um prejuízo de 1.230 milhões de euros. Num ano em que a pandemia provocou uma crise sem precedentes no setor da aviação, a TAP viu o número de passageiros cair 72,7% face a 2019, e as receitas de passagens recuar para 848 milhões. Os custos com pessoal diminuíram 38,2% e com combustível 67% com a redução da atividade.Em 2019, a operadora tinha tido perdas de 95,6 milhões de euros.